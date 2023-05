Amici, finalissima rovinata? "C'è già il nome del vincitore": eccolo

14 maggio 2023 a

Tutto pronto per l'attesissima finale di Amici, per l'ultimo appuntamento del Serale in onda oggi, domenica 14 maggio, in prima serata su Canale 5. La finale è slittata dal sabato alla domenica per la concomitanza degli Eurovision, in onda ieri sera. Ma ora il palcoscenico è tutto per Maria De Filippi.

Insomma, tra poche ore sapremo chi è il vincitore di Amici 22. E le voci su chi la spunterà circolano con insistenza. In ballo ci sono la cantante Angelina Mango, figlia del cantautore Mango, la ballerina Isobel Kinnear, il cantautore Wax e il ballerino di latino-americano Mattia Zenola. Il verdetto spetta unicamente al pubblico, tramite televoto: in questa finalissima di Amici, la giuria non potrà influenzare il risultato finale.

E stando ai rumors che trapelano dalla redazione di Amici, a spuntarla dovrebbe essere proprio Angelina Mango, per inciso data per favorita sin dall'inizio della fase Serale. Il pronostico viene confermato anche dai bookmakers, che quotano la sua vittoria a 1,70. Dunque Isobel intorno al 3,50, poi Mattia a 4 e per ultimo Wax, che appare nettamente sfavorito con una posta che oscilla tra le 16 e le 20 volte la giocata.