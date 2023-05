Elly Schlein, "qui si gode". Da Floris una clamorosa presa per i fondelli

Roberto Tortora 17 maggio 2023 a

A Di Martedì Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, nella loro consueta striscia comica d’apertura i programma, hanno preso in giro la segretaria del Pd, Elly Schlein, per i risultati poco entusiasmanti delle ultime elezioni comunali. In attesa dei ballottaggi ad Ancona, Brindisi, Vicenza, Pisa e Siena, infatti, la destra conduce 4 a 2 avendo conquistato città come Treviso, Sondrio, Imperia e Latina. Nonostante ciò, la Schlein ha commentato che “il Pd è in ottima salute e c’è grande ottimismo per il secondo turno”. Ecco allora che Luca e Paolo ne hanno fatto una parodia. Il primo in veste di intervistatore e il secondo nei panni del capo del partito democratico.

"Avanziamo. E la destra...". Elly Schlein ha le traveggole: sconcerto totale



Paolo-Schelin esordisce cantando: “Qui si gode, qui a Brescia, una roccaforte della destra, abbiamo spopolato”. Luca, allora, fa notare che la città aveva già il sindaco uscente di sinistra e la finta Schlein replica: “Appunto, la prossima volta si faccia furbo e stia dentro, non ha fatto in tempo ad essere uscente che siamo arrivati noi, non ci han visto arrivare”. Uno scimmiottare una frase simbolo dell’elezione di Schelin a capo del partito leader della sinistra. Luca, allora, prova a ribattere: “Ha capito le regioni rosse e quelle blu? Mi sa che confonde i colori”. E la finta-Schlein: “Con tutto quello che pago all’armocromista ci manchi pure che sbagli i colori…”. Il riferimento, ovviamente, è alla famosa intervista di Elly su Vogue, in cui ha confessato di avere un consulente d’immagine. Insomma, il finto giornalista Luca ricorda alla finta Schelin che la sinistra ha perso quattro città importante come Treviso, Sondrio, Imperia e Latina.

"Con quello che pago l'armocromista...": Elly Schlein, guarda il video di Luca e Paolo

“Ah ma saran mica posti civili quelli, Treviso… l’unica cosa bella è lo spritz che è rosso”, risponde Paolo-Schlein. Luca, spazientito, allora chiede: “Quindi, ora? In vista dei ballottaggi cosa farà?”. E Paolo: “Sarà dura, ma voglio essere netta, son carica a pallettoni, continuerò a girare l'Italia, andrò a Napoli poi Ischia...”. E ancora Luca: “Ma i ballottaggi sono al centro e al Nord!”. La Schelin-parodia non può che ammettere: “Appunto, per staccare vado al sud, comizi in Costiera amalfitana, ho bisogno di un po' di vacanza”. E Luca: “Non le sembra di esagerare, di staccare un po' troppo?”. E, infine, Paolo-Schelin chiude: “Guardi, su sta roba ha ragione mio papà, mi dice che nella nostra famiglia non ha mai fatto un ca***o nessuno e ci siam sempre trovati bene, io sono la pecora nera, perché c'ho la mania di lavorare”. E si chiude la striscia tra gli applausi del pubblico e degli ospiti in studio, che commentano i risultati elettorali.