Antonella Clerici crolla in lacrime in studio: "Scusate, ma..."

Antonella Clerici non trattiene le lacrime. Accade a È sempre mezzogiorno, nella puntata in onda giovedì 18 maggio. Qui, su Rai 1, la conduttrice non può non parlare del maltempo che si sta abbattendo sull'Emilia-Romagna. "Ci sono persone che hanno perso tutto", ha detto per poi crollare quando sullo schermo è stata mostrata la foto di un uomo che passeggia con il cane, con l'acqua che gli arriva alle ginocchia.

"Scusate... penso a tutta questa povera gente... scusate, siamo in diretta e mi emoziono. Poi, non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco", ha spiegato al pubblico che subito ha mostrato solidarietà con un lungo applauso. Ma non solo, perché per omaggiare la Regione ora in ginocchio, la Clerici ha aperto la puntata con la canzone romagnola per eccellenza.

"Volevamo aprire con questa canzone - ha detto non trattenendo l'emozione -, che a me mette molta allegria perché Romagna Mia, in realtà, è Romagna Nostra in questo caso, perché noi abbracciamo davvero virtualmente… (…) Abbiamo tantissimi amici della Romagna, che è una terra che tutti noi amiamo. Io non conosco persona che non ami l’Emilia Romagna e, come dite voi, ‘tien botta’. (…) Io penso che in questo momento ci sono persone che non avranno case e hanno perso davvero tutto. Penso agli albergatori che erano pronti con la stagione".