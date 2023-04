Antonella Clerici, "ma è vero?": sconvolta dal pennuto, cosa entra in studio

11 aprile 2023 a

Imprevisto a È sempre mezzogiorno. Nella puntata di martedì 11 aprile su Rai 1 ha fatto il suo ingresso in studio un ospite particolare, un piccione. "Oddio, scusate: c'è un piccione in studio!", ha iniziato a gridare Antonella Clerici mentre si stava affaccendando ai fornelli. "Un piccione vero in studio?!", ha chiesto subito qualcuno alquanto stupito. A immortalare l'arrivo del piccione anche le telecamere, davanti alle quali il volatile ha fatto una fugace apparizione.

"Devo cacciarlo via?", ha domandato lo chef Lorenzo Biagiarelli prima che la Clerici lo fermasse: "No, no lascialo qua nel suo habitat naturale. Adesso gli apriremo le porte e lo faremo uscire con calma". Poi la conduttrice ha scherzato sulla scenografia del programma, che riproduce proprio un ambiente naturale, tra alberi e fiori: "Poi voi dite che questo non è un bosco reale... Più di così!".

E una delle cuoche: "Ma scusa, è nel suo habitat naturale in mezzo ai fornelli?". E giù risate. "Ma no, in mezzo al bosco e alla natura. Non è che va negli altri studi. Forse voleva mangiare le fettuccine", ha replicato la conduttrice. Un fuoriprogramma non nuovo per Rai 1. Lo scorso anno, ad esempio, durante un gioco a premi telefonico, la conduttrice aveva risposto alla chiamata di una signora che in realtà voleva partecipare a un'altra trasmissione, I Fatti Vostri.