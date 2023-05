Fedez su Luis Sal sparito: "Non posso parlarne, sono a un punto limite"

18 maggio 2023 a

Ma dov'è finito Luis Sal? La domanda se la pongono in molti e Fedez non è di aiuto. Dopo le voci su una lite, il rapper torna a parlare dell'amico e (ex) collega di Muschio Selvaggio. "Adesso ho degli impegni lavorativi che presenterò la settimana prossima e voglio focalizzarmi su questo. Dopo darò delle spiegazioni, perché è giusto così, e capisco che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio Selvaggio non è stato uno dei migliori", commenta il marito di Chiara Ferragni durante una diretta su Instagram.

Eppure non è passata inosservata la sua sostituzione. Nell’ultimo episodio del podcast a prendere il posto di Luis Sal ci ha pensato il content creator Mr.Marra. Insomma, qualcosa non torna. Da presenza fissa anche nella vita privata dei Ferragnez, improvvisamente Luis Sal è sparito. "Non posso parlarne, non per mia intenzione. Sono a un punto limite e ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario".

E ancora: "L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta la serenità del mondo". Infine la rassicurazione: "Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla, si lascia spazio alla speculazioni, che sono veramente brutte".