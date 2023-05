Fedez e il tumore, "angoscia": una dolorosa confessione

16 maggio 2023 a

a

a

Momenti toccanti per Fedez e Chiara Ferragni. È infatti passato un anno dalla diagnosi di tumore al pancreas e il cantante ha voluto ricordare quel drammatico periodo. "Quando mi è stata diagnosticata la malattia - ha ammesso il rapper - mi era stato suggerito di fare dei video per i miei figli. Solo che questa cosa mi metteva angoscia e per scaramanzia non l'ho fatto".

Fuori tutto, forme al vento: Chiara Ferragni oltre la censura, foto-scandalo | Guarda

Poi la decisione di filmarsi da solo: "Ad oggi posso dire che è venuto fuori del materiale che può essere d'aiuto per chi vive una situazione simile. Ho iniziato a filmare dalla diagnosi all'operazione perché era uno strumento dissociativo e di distrazione per me".

"Non frequentarlo più". Fedez, crisi di nervi: il diktat a Chiara Ferragni

Quanto accaduto però ha segnato per sempre Fedez. Non a caso spesso il cantante è sottoposto a visite di controllo. Pochi giorni fa il rapper si è presentato in ospedale per una risonanza. "Visita di controllo a un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata", ha condiviso tra le Stories di Instagram tutta la felicità per l’esito positivo dei controlli periodici. In ogni caso la preoccupazione rimane: "L’ansia che mi mette fare la risonanza…", ha aggiunto confidando tutte le sue più grandi paure.