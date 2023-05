Max Giusti, "c'ho pensato due giorni, poi…": la confessione bomba su Mario Monti

21 maggio 2023 a

“Ci ho pensato per un weekend, ma poi ho detto di no. Mi ha fatto molto piacere, ma non è roba per me": Max Giusti ha rivelato di aver ricevuto un'offerta in passato da Mario Monti. Quest'ultimo gli avrebbe chiesto di candidarsi alle Politiche ma lui avrebbe rifiutato. In generale sull’argomento politica però il conduttore, intervistato dal Messaggero, ha preferito non sbottonarsi molto: “Oggi non so più con chi schierarmi, beato Pino Insegno che è così convinto. Comunque la Meloni mi ha stupito, dopo Draghi pensavo facesse peggio".

Su Pino Insegno, poi, ha raccontato: "Lo incontravo spesso ai tempi di Se il tempo fosse un gambero, nel 2005, quando lui era ancora sposato con Roberta Lanfranchi, mia partner in quello spettacolo. Certo, ora è molto esposto, ma è bravo. Di sicuro è uno che dice come la pensa, e lo ha sempre fatto. Non è un furbetto".

Infine, parlando di televisione, Giusti ha rivelato cosa ci vuole davvero secondo lui per poter sopravvivere in quel mondo: “Io lavoro e non ho protettori, cosa che facilita molto l’operato di chi vuole liberare posti, tant’è vero che quando mi cacciarono da Affari tuoi nessuno chiamò o disse una parola per me. Meglio così, mi sento più libero”.