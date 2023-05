Michelle, la ex di Ronaldo: "Ero insaziabile a letto, cosa sono stata costretta a fare"

22 maggio 2023 a

Michele Umezu ha 41 anni ed è la madre di uno dei figli di Ronaldo, l'ex "Fenomeno" ed ex attaccante di Barcellona, Real Madrid, Inter e Milan. La donna, che è una bodybuilder, ha rivelato alcuni dettagli piccanti sulla sua relazione con il calciatore. Come riporta il Fatto quotidiano, la donna, ha confessato che per aumentare la massa muscolare, vista la sua passione per il fitness, ha fatto uso di steroidi con la comparsa di importanti effetti collaterali, fra i quali un aumento della libido.

"In quel periodo non ne sapevo molto sull’argomento. Il mio ex ha gestito la cosa in modo sbagliato. A quel punto mi è venuto l’acne, avevo peli del corpo più spessi. Perdevo capelli e la mia voce era cambiata. Alcuni ormoni come il testosterone aumentano la libido. Le donne che ne fanno uso hanno poi un’alta libido. Sono diventata insaziabile a letto", ha raccontato. "Si tratta di un problema collaterale ormonale".

Michele Umezu è sempre una bodybuilder ed è anche diventata molto attiva sui social dove condivide foto e video mentre si allena in palestra. In uno dei più recenti post ha anche fatto sapere ai suoi follower di essersi sottoposta a un’imenoplastica per recuperare la verginità: "Voglio fare sesso solo quando mi sposo in chiesa", ha precisato.