Fabio Fazio, Cattelan al suo posto? Lo sfogo che cambia tutto

Al momento l'unica certezza è che Fabio Fazio lascerà la Rai e trasferirà Che tempo che fa su Discovery. Ma chi si prenderà nella prossima stagione quello spazio su Rai tre rimasto vacante? In attesa che i palinsesti vengano definiti e ufficializzati comincia già a girare qualche nome. In particolare si è fatto quello di Alessandro Cattelan, volto del "late night" all’italiana su Rai 2 che, nel caso in cui dovesse prendere il posto di Fazio, sarebbe costretto a traslocare su Rai 3, quindi in una rete che il giovane conduttore non conosce bene e soprattutto in una fascia oraria a cui non è abituato.

Tant'è. Ospite al Salone del Libro di Torino, Cattelan ha confessato a La Stampa di non sapere ancora nulla sul suo futuro e soprattutto dell'eventualità di sbarcare a Rai tre. "Un mio amico mi ha inviato uno dei tanti trafiletti che sono usciti su questa cosa", ha detto, "ma io non ne so nulla. È anche giusto che non ne sappia nulla perché non c’entro niente con questa notizia. Mi ha fatto ridere che sono uscite tutte queste notizie", ha proseguito il conduttore. E ancora: "Un mio amico mi ha mandato uno screenshot di un trafiletto che titolava 'La nuova tv della destra'. E sotto c’era la mia faccia. L'ho trovato un po’ forte come collegamento, però insomma, i giornali scrivono. Ne sono felice, però ho trovato il mio posto a Rai 2. Spero di continuare".