Spacco e décolleté da censura, cosa tira fuori: tutti sconvolti sul red carpet

Un red carpet pieno di sorprese quello del Festival di Cannes 2023. Questa volta però non sono le dive del cinema a choccare i paparazzi, i cameraman e i semplici appassionati appollaiati dietro le transenne della Croisette. E' l'orrore della guerra in Ucraina, infatti, a irrompere nell'evento simbolo della Settima arte in Europa, spezzando il clima di glamour e "futilità" che spesso accompagna le star in passerella.

Sugli schermi del Festival domenica è stato il giorno di Acide, film francese del regista Just Philippot molto atteso da pubblico e critica. Sulla scalinata del Palais des Festival va in scena in serata il classico via vai di personaggi famosi, addetti ai lavori, semi-sconosciuti, semplici "imbucati" di lusso. Nessuno fa particolarmente caso a una misteriosa signorina, bellissima, agghindata con vistoso vestito giallo e blu (i colori della bandiera dell'Ucraina), con spacco inguinale e décolleté generosamente offerto agli astanti.





A un certo punto, la ragazza inizia ad armeggiare proprio nei pressi della scollatura. Quindi estrae con somma sorpresa (e sgomento) dei presenti non una, ma due sacche di sangue finto che aveva nascoste nel reggiseno (da qui il gonfiore sorprendente) e si fa colare addosso il liquido rosso.

Gli addetti alla sicurezza la bloccano quasi subito, ma la provocazione politica è già compiuta: la giovane, così imbrattata, si mostra al mondo per ricordare l'orrore del conflitto e il video diffuso su Twitter dall'agenzia Afp fa subito il giro del mondo.