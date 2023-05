Michelle Hunziker svela: "La mia figura di mer** peggiore"

22 maggio 2023 a

"Figure di mer**": questo l'argomento trattato questa mattina da Michelle Hunziker nelle sue storie Instagram. Ridendoci su, la showgirl svizzera ha voluto raccontare ai suoi fan le sue figuracce epiche. E così, durante la sua skincare mattutina, ha chiesto ai suoi fan: "La vostra peggiore figuraccia?".

Poco dopo, Michelle ha raccontato ai suoi follower quali sono le sue più grandi figuracce nella vita. "Buon lunedì ragazzi. Volevo dirvi che di figuracce ne ho collezionate una quantità inenarrabile ma posso realmente affermare di avere una top three", ha sottolineato la showgirl. "La terza, sul podio, è quando ho detto 'ciao, che bello hai portato anche tua figlia?' e invece mi hanno risposto 'no è la mia fidanzata'. In quel momento come la fai la sbagli, non devi chiedere scusa, non devi dire niente perché sei nella cacchina".

"Poi secondo sul podio - ha continuato la Hunziker - è quando dici 'che bello a quanti mesi sei?' e loro ti rispondono 'non sono incinta'. Molto bene, anche questa è una tragedia". Passando alla prima figuraccia della top three, la conduttrice ha raccontato: "Stavo facendo teatro, un giorno decido di portarmi la schiscetta in camerino, mi ero cucinata una lasagnetta al tonno e l'ho mangiata un quarto d'ora prima dello spettacolo. Inizia lo show, è il mio momento, esco per cantare e sull'acuto mi è venuto un rutto, volevo morire".