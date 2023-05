Fiorello, "si fa ancora l'amore, ci...": la rivelazione a luci rosse sulla moglie

23 maggio 2023 a

a

a

Fiorello senza peli sulla lingua. Il conduttore di Viva Rai 2 si appresta a fare un bilancio della sua vita. E non solo professionale. Il comica festeggerà il 14 giugno 20 anni di matrimonio con sua moglie Susanna Biondo. "Lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata", confessa sulle colonne di Vanity Fair per poi aggiungere qualche aneddoto divertente.

"Promesse che non manterrà...". Fiorello provoca l'ad Rai, la risposta di Sergio in diretta

"La cosa eclatante vuol dire che te la prepari, che la organizzi e poi la fai, invece contano le cose di tutti i giorni. Ad esempio adesso sto facendo le punture di cortisone a mia moglie. Fatte con amore. Io mi metto lì, e poi zacchete! 'Hai sentito niente?', e lei che risponde: 'No, ma quanto sei bravo a fare le punture!'. Ha avuto un’ernia espulsa dolorosissima".

"Prendi una moglie americana, vede un...": Fiorello, la frase che gela tutti

Poi Fiorello si sofferma sul rapporto più intimo: "L'amore? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…". I due hanno una figlia: Angelica. Ma non solo, perché con loro vive anche Olivia, la figlia che Susanna ha avuto dal precedente matrimonio, quello con Edoardo Testa.