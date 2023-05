Manila Nazzaro, "a Roma lo sanno tutti". Corna, una voce esplosiva

23 maggio 2023 a

a

a

Non è un bel momento per Manila Nazzaro. Dal punto di vista professionale, l'ex Miss Italia è tra le papabili per entrare con ruolo di rilievo nella "nuova Rai" pensata dal governo Meloni. Da quello sentimentale, però, la bella ex concorrente di Temptation Island deve affrontare la dolorosa fine della sua lunga relazione con Lorenzo Amoruso. E proprio l'ex difensore di Bari, Fiorentina e Rangers di Glasgow a cavallo di anni 90 e Duemila nel corso di una diretta Instagram con Biagio D'Anelli, storico volto di Uomini e donne, si è sfogato facendo rivelazioni piuttosto piccanti sulla sua ormai ex compagna.

"Bonolis? Con me...". La ex Laura Freddi inopportuna: Sonia Bruganelli la fulmina

"Dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare si frequentava già con un altro. Ci sono le prove. Credo che a Roma lo sappiamo tutti che lei si sta frequentando con uno". Insomma, Amoruso sospetta che dietro alla fine della loro relazione ci sia una classica storia di corna. Un modo forse poco elegante per scaricare la colpa sull'ex partner, ma sicuramente molto d'effetto ed efficace.

"Di chi è questo?". Addio al nubilato hot, le vip italiane in grosso imbarazzo | Guarda

La Nazzaro a marzo, a Verissimo, aveva parlato della rottura con Amoruso, con il quale due anni fa aveva annunciato addirittura il matrimonio. "Quando ho preso consapevolezza che stavo combattendo da sola, che quello che avevo immaginato con Lorenzo, non si sarebbe avverato. Il rapporto si era esaurito ed eravamo due estranei in casa". "Vengono dette delle cose brutte e direi anche in maniera di vigliaccheria esagerata. Non è giusto", ribatte l'ex calciatore: "Se ha scelto il chiodo schiaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma non parlare più di me". E ancora: "Potrei dire tante cose ma la cattiveria con la quale mi ha trattato tenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi fatti curare, sei malato, solo perché perdevo un po’ di tempo con la playstation. Ho pianto una settimana intera e sentir dire certe cose è stata una coltellata".