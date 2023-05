Maria De Filippi, "cambio di ruolo". Rivoluzione Mediaset: "Pare che Pier Silvio..."

25 maggio 2023 a

Donna che vince (e che fa ascolti) non si cambia. Stiamo parlando, ovviamente, di Maria De Filippi, ormai una vera e propria icona di Mediaset e della rete ammiraglia, Canale 5, che punterà su di lei anche per la prossima stagione televisiva. A settembre partirà la nuova stagione di Uomini & Donne, quest’anno già molto remunerativa con picchi di share intorno al 30% e più di tre milioni di spettatori a puntata.

Ci saranno, ovviamente, anche la nuova edizione di Amici e quella di Tu Si Que Vales con tutta la giuria confermata (Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli). A gennaio, poi, ripartirà anche C’è Posta Per Te, ma la novità vera è rappresentata dal possibile ritorno in onda del reality La Talpa, che potrebbe far capolino nella primavera del 2024 e prendere, forse, il posto de L’Isola dei Famosi.

Il successo ormai totale di Maria De Filippi potrebbe, però, farla passare dallo schermo alla scrivania, come una super manager di Mediaset. Questo, stando almeno alle indiscrezioni di Nuovo TV. Pier Silvio Berlusconi la stima enormemente, tra di loro c’è anche un legame d’amicizia e senza di lei la sua azienda raccoglierebbe molto meno in materia di sponsorizzazioni. Oltretutto, il legame tra la De Filippi e la tv del biscione passa anche attraverso la società di produzione Fascino PGT s.r.l., divisa a metà tra le parti e che vale milioni di euro.

Non è da escludere, quindi, che il ruolo già centrale di Maria De Filippi dentro Mediaset sia destinato ad aumentare di prestigio, con un incarico dirigenziale che, di fatto, la renderebbe padrona della programmazione televisiva e che la consacrerebbe come regina della tv italiana.