Antonella Clerici, la frase di fuoco: "Ci cacceranno", gelo in studio

25 maggio 2023 a

a

a

Stanno facendo discutere le dimissioni di Lucia Annunziata, arrivate dopo quelle di Fabio Fazio e dopo le nomine dei direttori dei tg Rai. E così anche Antonella Clerici ne parla. Nel suo consueto spazio, È sempre mezzogiorno, il voto di Rai 1 si sbottona lanciando una chiara frecciata. Il destinatario? Ancora una volta il governo di Giorgia Meloni. Tutto accade quando un’assistente del programma entra in studio perché si accorge di un pezzo di pavimento staccato. A questo punto, la Clerici interrompe la trasmissione e si avvicina alla donna.

"Cosa è successo tra me e Giletti": Antonella Clerici vuota il sacco

"Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa", afferma volendo intendere che da lei tutto viene mostrato così com'è. Che Antonella abbia voluto anticipare un suo addio non è dato sapersi. Certo è che la Clerici sarebbe pronta a nuove avventure. Non a caso negli ultimi tempi si è cimentata in programmi tv differenti.

"Vetro rotto". Paura in diretta: l'annuncio di Antonella Clerici sconvolge il pubblico

Intanto c'è il via libera del Consiglio di amministrazione alle proposte di Roberto Sergio, nuovo amministratore delegato. Il nuovo direttore del Tg1 sarà Gian Marco Chiocci. Il Tg2 andrà al giornalista Antonio Preziosi. E al Tg3 resta Mario Orfeo. Per quanto riguarda Rai Sport, invece, è stato nominato nuovo direttore Jacopo Volpi.