Beppe Convertini, "faccia distrutta": un drammatico incidente

Essendo registrate, solo nelle prossime puntate di Linea Verde, vedranno Beppe Convertini con occhiali scuri, dolorante. Ad avvertire i telespettatori di Rai Uno della situazione che si troveranno di fronte è stato lo stesso conduttore raccontando del brutto incidente in cui è stato coinvolto: un'auto gli ha tagliato la strada mentre era a bordo della sua moto. Su Instagram Convertini ha infatti pubblicato due foto dall'ospedale San Filippo Neri di Roma in cui è ricoverato precisando però che l'incidente risaliva a due settimane addietro. Quindici giorni durante i quali il presentatore ha continuato a lavorare "nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia, i valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto appunto il senso del dovere”.

Convertini racconta che il pubblico nei giorni scorsi si era accorto che qualcosa non andava quando con gli occhiali da vista tentava di coprire i problemi del suo volto causato dal brutto incidente mentre registrava la nuova puntata di Linea Verde. Lui aveva stretto i denti ed era andato avanti, ma ora è arrivato il momento di pensare a se stesso. "Mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato", rivela aggiungendo che grazie all’intervento chirurgico effettuato dal dottor Scopelliti a cui si è sottoposto “naso e occhio sono tornati al loro posto”. Nell’estate del 2022, Convertini aveva avuto un incidente simile.