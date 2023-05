Al Bano Carrisi "assente": occhio alla figlia Cristel, cos'è successo

26 maggio 2023 a

Cristel Carrisi ha coronato un sogno e si è laureata in letteratura a Harvard, una delle università più prestigiose del mondo. La diretta interessata ha dato la bella notizia ai suoi follower, pubblicando sui social un selfie in cui sfoggia con orgoglio la sua permanenza dinanzi a uno degli edifici dell’istituto. Si tratta di un traguardo molto importante per Cristel, che però non aveva al suo fianco Al Bano e a quanto pare neanche Romina Power.

Quest’ultima si è comunque unita ai festeggiamenti via social. “Laurea cum laude” ha scritto ripubblicando il video della proclamazione e aggiungendo un cuoricino giallo nella didascalia. Al fianco di Cristel c’era invece Davor Luksic, l’imprenditore per metà cileno e per metà messicano con cui è sposata e ha tre figli: l’ex concorrente de La Fattoria ha pubblicato anche alcuni scatti in compagnia dell’amore della sua vita, che non poteva di certo mancare a un evento così importante.

Sempre via social si è fatta sentire anche Romina Carrisi, che ha commentato il post della sorella: “Best mic drop moment! Come ti chiamo ora, Dottoressa Sorella?”. Insomma, per Cristel si tratta di un momento personale molto importante, come si evince anche dalla didascalia che ha postato: “I sogni si realizzano per davvero!”.