Angela Cavagna, confessione choc: "Perché mi cacciarono dalla Rai"

Angela Cavagna, la sexy-infermiera di Drive In, negli anni Novanta era definita "il seno della destra" in contrapposizione alla "coscia di sinistra" di Alba Parietti. Non c'era ancora Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e dichiararsi di destra era difficile. Lo racconta la stessa ex showgirl, oggi 57 enne, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la "cacciata" di Fabio Fazio e Lucia Annunziata dalla Rai. Anche a lei fu impedito di rimettere piede dentro Viale Mazzini.

"Ai tempi dichiararsi di destra era dura", dice la Cavagna al Corriere, "tutti gli artisti erano schierati a sinistra — tranne Giorgio Albertazzi e Lando Buzzanca — altrimenti non lavoravi. Fui invitata da Michele Santoro a Il Rosso e il Nero insieme a Gianfranco Fini e Massimo D’Alema". Il Corriere lo citò perché aveva detto: "I politici si cambiano il cappotto ma mai le mutande". "Intendevo dire che si mostrano diversi fuori, ma sotto sotto restano sempre gli stessi”, ha spiegato la Cavagna. “Mi cacciarono dalla Rai: qui non si fanno dichiarazioni politiche. Ciao ciao". "Esagerati, minacciarono di denunciarmi perché gli rovinavo l’immagine", tuona l'ex showgirl, "ma io non volevo prendere in giro nessuno, anzi, avevo il massimo rispetto per la categoria. Ci sono rimasta male, però dai, succedeva una vita fa”.