Al Bano travolto da Romina Power: "A chi fa danni il suo rancore"

Romina Power regola i conti con Al Bano. In una recente intervista a "Oggi" il cantante aveva parlato dei problemi dell'ex moglie legati alla marijuana. Problemi che avrebbero influito anche sulla rottura tra i due. Parole pesanti che come è noto hanno fatto il giro del web. Ma adesso è Romina Power che sceglie di sistemare le cose e dire la sua in un'intervista a LaStampa: "Al Bano? Il rancore non fa altro che danneggiare entrambi".

Ma non finisce qui: "Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda. In America diciamo: ‘Happy wife, happy life’, ossia ‘moglie felice, vita felice’. Come la terra ci insegna, un seme, per quanto prezioso, non può essere lasciato alla mercé delle intemperie ma ha bisogno di protezione all’inizio e poi cura e attenzione costante. Ha bisogno di calore e di sentirsi nutrito".

Ma queste polemiche non basteranno a rompere il rapporto che ancora dura nonostante la separazione: "Impariamo dagli errori commessi e andiamo avanti con comprensione piuttosto che con rabbia o risentimento reciproco. Abbiamo delle tournée in programma e il canto che offriamo insieme suscita gioia in tante persone: vorremmo continuare, a Dio piacendo, a donare momenti di bellezza e felicità".