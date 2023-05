Flavio Insinna fatto fuori dal governo? Balle: cosa gli affidano, clamoroso in Rai

29 maggio 2023 a

Flavio Insinna perde L'Eredità ma guadagna un altro programma. Come rivela Giuseppe Candela sul sito Dagospia, "Pino Insegno dopo i tour elettorali e le visite a Palazzo Chigi otterrà dal 1° gennaio 2024 la conduzione de L'Eredità (e non solo)" ma Insinna, "che pure ha dalla sua gli ottimi risultati, dovrà mollare il pre-serale e, forse anche per evitare polemiche, gli saranno offerte delle alternative", prosegue il giornalista. Che precisa: "C'è chi ipotizza un ritorno alla fiction ma anche uno show in prime time su Rai 1, uno spettacolo in qualche modo legato al mondo della tv. Lavori in corso". Insomma, non esattamente una epurazione...

E attenzione. Perché oltre a Pino Insegno potrebbe sbarcare in Rai anche Lorella Cuccarini. La professoressa di Amici, il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5, sta riscuotendo, ormai da tempo, un buon successo a Mediaset. Stando alle ultime indiscrezioni, però, pare che presto potremo vederla altrove. L'ipotesi, infatti, è che possa trasferirsi in Rai. Nella tv di Stato nel frattempo sono in atto importanti cambiamenti, come il possibile ritorno appunto di Insegno, amico personale di Giorgia Meloni nonché della stessa Cuccarini. Pur non essendoci ancora alcuna conferma, sembrerebbe che la showgirl sia destinata a lasciare Amici per tornare in Viale Mazzini.