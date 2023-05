Luciana Littizzetto, un video sconcertante: "E ora galleggiamo. Tanto..."

29 maggio 2023 a

Luciana Littizzetto ha chiuso la sua esperienza a Che tempo che fa con la consueta spruzzata di veleno sul governo e sul centrodestra. La sua letterina alla Rai è abbastanza dura, ma di fatto la spalla comica di Fabio Fazio a quanto pare pensa di vivere in un Paese poco democratico: "Grazie a Fabio per tutti questi anni insieme. L’unico presentatore che se fa pessimi risultati gli danno addosso, e che se ne fa di ottimi gli danno addosso il doppio. Cara Rai, restiamo amici, chissà se un giorno ci ritroveremo, in un’Italia diversa, dove la libertà venga rispettata. In un’Italia dove un ministro non si preoccupa di quello che fa un saltimbanco. Non ti dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi governa e di chi pensa il contrario”, ha scritto nel suo saluto velenoso al pubblico del servizio pubblico. Ma sui social la Littizzetto ha pubblicato un breve video con due lontre marine che galleggiano sull'acqua con questa didascalia: "E ora galleggiamo. Tanto di pioggia ne abbiamo".

Un riferimento alla nuova avventura che si apre dopo l'addio alla Rai? I followers l'hanno interpretato come un messaggio cifrato e qualcuno va all'attacco: "Hai finito di "galleggiare" con i soldi dei contribuenti ed era ora aggiungo". C'è anche chi prova a spiegarle come stanno le cose: "Buon giorno in riferimento alla frase " la RAI è di tutti" servirebbe un pochino di buon gusto. La RAI è da anni se non sempre, di pochi,sempre lottizzata e spesso vicina a persone senz'altro vicine alla sinistra e non ci trovo nulla di male ma quantomeno buon gusto.

Ricordo che quando il signor Fazio lasciò la RAI per l'allora telemontecarlo con annesso ottimo contratto non si strappò le vesti nessuno (giustamente) e poi come succede con le porte girevoli tornò in RAI sempre pronta a braccia aperte. Ps: la RAI non è di nessuno ma a memoria non ricordo nessun vostro ospite culturale non vicino alla sinistra... le evito la battuta che a sinistra alberga cultura ,libertà e diritti al centro destra o destra solo gretti individui privi di cultura e privi di rispetto per libertà diritti civili etc. Buona giornata". Infine c'è anche chi le giura eterna fedeltà: "Ora Lucianina ti ascolterà solo chi vorrà e non ti pagheremo noi che non ti stimiamo e condividiamo…ed è giusto così credo!buon futuro".