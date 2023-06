Sabrina Salerno, esplode l'ira furibonda sulla Cavagna: "Guardate la cartella"

Daniele Priori 01 giugno 2023 a

a

a

Cinquantacinque anni portati da Dio e due tette originali certificate. Parola di Sabrina Salerno. Anzi no, del suo medico chiamato, in data 29 maggio 2023, quindi praticamente tre giorni fa, a redigere una perizia a favore di social. La strana diagnosi, avvenuta ovviamente su richiesta della paziente, arriva in seguito al riaccendersi di una polemica o meglio di una tenzone (per non dire tettone) vecchia di trent’anni. Protagoniste due portatrici sane di giunoniche grazie: la Salerno appunto, idolo dei teenagers nati negli anni 80 (e non solo), avidi quanti frugali lettori (diciamo così) di riviste sulla programmazione tettevisiva chiamate TeleTutto o TeleBolero, sulle cui pagine i “davanzali”, in special modo della Salerno, erano spesso pronunciatissimi e indiscretissimi ospiti. A rilanciare la sfida pluridecennale un’altra “mammellona” da record: Angela Cavagna che tutti ricorderanno, nelle primissime e molto meno caste edizioni di Striscia La Notizia, indossare le candide vesti dell’infermiera sexy. Pose che oggi, figurarsi all’ora di cena, sarebbero semplicemente impensabili. Ma vabbè, si dirà. Quelli erano gli anni Novanta scollacciatissimi che tra Colpo Grosso e Drive In con le ragazze cin cin a tarda sera, passando per il Bagaglino delle femminee natiche in prima serata, erano diventati talmente tette e culo in bellissima vista da far scaldare (anche un po’ in ritardo) l’allora first lady Franca Ciampi che tuonò contro «gli stili di vita non proprio formativi» proposti da una «tv deficiente».

"Un genio del male vicino a me": Sabrina Salerno, quello che non aveva mai detto prima



Certamente, però nel particolare scontro tornato ad infiammarsi tra le due ormai signore di mezza età, a deficitare non sono certo le misure di reggiseno. Semmai il dubbio, destato nuovamente dalla Cavagna in una intervista dei giorni scorsi al Corriere della Sera, sul come, la sua (non) amica Salerno abbia raggiunto determinate vette. La Salerno non la prese bene allora, quando portò in tribunale la sua giovane collega e non l’ha presa bene oggi. Se però allora non espose i seni alla sentenza del perito giudiziario, oggi la cantante della hit Boys smentisce proprio con una perizia (di parte) ogni illazione. A firmarla il chirurgo plastico ed estetico dottor Giorgio Berna. Parere pubblicato dall’artista su Twitter. Nel documento, il medico della Salerno certifica che la paziente dopo una «visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie» presenta «mammelle simmetriche con complesso areola capezzolo normoconformato, non secrezioni. Seno morbido, senza masse palpabili. Non linfoadenopatie ascellari. Non cicatrici chirurgiche». Tutto chiaro, tanto da poter concludere che «la storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi)». E se la Cavagna concludeva l’intervista mandando i migliori saluti alla (non) amica Sabrina, la Salerno cinguettava sentenziosa: «Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di trent’anni». Noi che leggiamo e guardiamo, cresciuti e purtroppo non più sui banchi delle medie, non possiamo, dunque, che augurare alle due sfidanti tanta magnificenza per almeno altri trent’anni. E una medaglia al valore per entrambe. Come cavalieresse al merito dalle tettone d’onore.