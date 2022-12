Sabrina Salerno, décolleté "a nudo": esplode la giacca

22 dicembre 2022 a

a

a

Si avvicina il Natale e Sabrina Salerno non sembra ancora convintissima. A convincere, anzi a conquistare i suoi follower su Instagram, però, è la bellezza senza tempo della cantante, simbolo della Italo-disco negli Anni Ottanta e autentica icona sexy mondiale. "Mood prenatalizio altalenante", scrive l'artista ligure sul proprio profilo social, prima di chiedere ammiccante ai fan: "E voi?". Non è dato sapere cosa turbi le giornate della indimenticabile interprete di hit come Sexy girl (titolo, profetico, del suo singolo di debutto del 1986 battezzato dal produttore-guru Claudio Cecchetto) e Boys, hit manifesto di un decennio. Di sicuro, a turbare l'animo di decine di commentatori è il look strategicamente clamoroso della Sabrina nazionale sfoggiato nella foto.

Tailleur rosso quasi serioso nella sua sobrietà, con alcuni dettagli però da far impazzire anche i più sereni d'animo: la Salerno, con sguardo languido, si trastulla con un elegantissimo pendente mentre l'esuberante décolleté (con effetto no-reggiseno) fa capolino dal vestito, mettendo a serissimo rischio la tenuta del solo, eroico bottone dorato. Al look total red si aggiunge il sandalo tono su tono con tacco a spillo vertiginoso.





"La tua bellezza ed eleganza si sposano alla perfezione con ogni evento, Natale compreso. E quando non ci sei... passa la voglia di seguire Instagram", è uno dei primi commenti piovuti in calce alla foto. E ancora: "Rappresenti la vera classe di esser Donna! Una cosa che oggi molte donne non possono permettersi perché non sanno esserlo! Perché oltre le gambe c'è davvero tanto!", è la colta citazione del brano portato a Sanremo nel 1991 in coppia con Jo Squillo. E chi decide di festeggiare in anticipo: "Dopo aver visto queste foto per me è già Natale". Come dargli torto.