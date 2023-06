Arisa, bomba su Amici: "La mia vita non si ferma lì", gelo con la De Filippi

01 giugno 2023 a

Acque agitate ad Amici. Maria De Filippi non dorme sonno tranquilli perché per la prossima stagione sono previste uscite di peso come quella di Todaro che andrà radicalmente a cambiare il volto dello staff dei coach del talent di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni al posto del ballerino potrebbero approdare nella scuola di Amici due nomi di peso: Kleidi Kadiu e la coreografa Veronica Peparini. A riportare questi due nomi è stato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Ma in realtà si è aperto un nuovo fronte, quello di Arisa.

A quanto pare la cantante vorrebbe conciliare i suoi impegni professionali con quelli di Amici. Da qui la richiesta agli autori e Maria De Filippi di trovare un'intesa per poter affiancare ai suoi impegni quelli del talent.

La stessa Arisa in un'intervista al settimanale Diva e Donna è stata molto chiara su questo punto: "Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì". Insomma al momento la partecipazione di Arisa nel talent di Canale 5 come coach è in dubbio e di certo i fan sono col fiato sospeso per capire cosa accadrà nella prossima stagione. Solo Arisa potrà sciogliere la riserva nelle prossime settimane.