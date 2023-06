Sonia Bruganelli, rabbia fuori controllo: "Vigliacchi, pavidi"

03 giugno 2023 a

a

a

Sonia Bruganelli su tutte le furie. La moglie di Paolo Bonolis, condividendo una foto pubblicata da Alessia Marcuzzi, ha voluto lanciare un messaggio sulla tragica vicenda che ha portato Giulia Tramontano alla morte. "Giulia potrebbe essere mia figlia ma potrebbe essere anche la fidanzata di mio figlio - inizia il post dell'ex opinionista del Gf Vip -. Insegniamo ai nostri figli maschi il rispetto per la vita, ma insegniamogli anche il coraggio di ammettere a se stessi e agli altri di non essere in grado di gestire sentimenti e responsabilità".

Silurata Sonia Bruganelli? E al suo posto... Mediaset, tam-tam impazzito

Per la Bruganelli "Scappare e annientare il 'problema' è la scelta più facile solo per i vigliacchi e i pavidi. Smettiamo di difendere i nostri figli a prescindere da quando sono degli studenti. Hanno sempre ragione, c’è sempre una scusante, non è mai colpa loro, perché incolpare loro sarebbe ammettere a noi stessi che non stiamo facendo un buon lavoro come genitori".

Ciao Darwin, "fatta fuori dalla Bruganelli". Bomba Mediaset: caos da Bonolis

Da qui l'appello: "Insegniamo ai nostri figli maschi a vincere la paura di avere paura e a non cercare sempre un alibi per i propri errori. Questa mattina sono addolorata, indignata ma sono anche molto, molto preoccupata". Il messaggio della moglie di Paolo Bonolis è chiarissimo: bisogna insegnare agli uomini ad avere rispetto di chi sta loro accanto. Giulia è stata infatti uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. L'uomo con cui viveva a dal quale aspettava il piccolo che teneva in grembo.