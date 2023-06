Emma scappa dalla festa del Napoli? Tam tam: "Chi voleva evitare"

05 giugno 2023 a

a

a

Emma Marrone è stata una delle ospiti della festa per lo scudetto del Napoli, che ieri ha tenuto compagnia ai tifosi partenopei allo stadio Maradona fino a tarda sera. A presentare l'evento Stefano De Martino. Ma a colpire i fan è stato soprattutto il momento in cui l'ex ballerino e la cantante si sono trovati assieme sullo stesso palco. Cosa che non accadeva da quando tempo fa ad Amici De Martino, che era fidanzato con Emma, decise di lasciarla per Belen Rodriguez.

Emma Marrone cade, e lì vicino Belen... Clamoroso alle Iene: occhio alla "rivale di letto" | Video

Ieri, presentata proprio da Stefano, l'artista si è esibita sulle note di "Napule è" di Pino Daniele. Ma com'è andato l’incontro tra i due ex? Secondo quanto trapelato da alcuni utenti sui social, la cantante salentina avrebbe deciso di andarsene in fretta e furia dopo l'esibizione. Pare che Emma non abbia salutato nessuno prima di andare.

"Quella è matta". Arisa la spara grossa e la Toffanin interviene: botta e risposta in studio

“Emma è stata scortese a scappare via senza neanche voltarsi per salutare, Stefano ha anche urlato il suo nome per far fare l’applauso al pubblico”, ha scritto una telespettatrice su Twitter. Secondo un’altra donna, invece, la Marrone sarebbe ancora invaghita di De Martino: “Mia mamma che “Ma Emma è scappata? Dove sta?” No raga, lei ci sta ancora pensando”. E ancora: "Emma se ne è andata subito, pure senza salutarlo (Forse per rispettare i tempi)” oppure “Lei è letteralmente scappata, la regina”. In realtà la spiegazione più verosimile è che, visti i tempi stringenti della scaletta, la cantante abbia semplicemente rispettato quanto deciso dagli organizzatori dell’evento. Anche perché negli ultimi anni non sono mancati gesti reciproci di stima tra i due.