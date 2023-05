Belen, "meglio come ex": la frase di Stefano De Martino che la inquieta

05 maggio 2023 a

a

a

Ha perso la testa, Fernando Alonso, e il nuovo amore del pilota spagnolo di Formula 1 sarebbe una super-diva mondiale. Nel ricco capitolo sentimentale del nuovo appuntamento di Pillole di gossip, che Ivan Rota verga per Dagospia, spicca la voce sull'ex prima guida della Ferrari, che a Maranello ha solo sfiorato il titolo mondiale. Alonso, si legge, "si sarebbe innamorato di Taylor Swift che ha concluso la relazione con l’attore Jon Alwyn". Niente popò di meno che la superstar del pop americano e mondiale, dunque: 41 anni il pilota di Oviedo, 33 per la cantautrice faccia d'angelo eclettica spacca-classifiche con hit come Shake it off o Anti-hero. Nelle ultime ore, peraltro, radio-gossip riferisce anche di un'altra pista: la Swift potrebbe presto rivelare di avere un flirt con il collega Matty Healy, leader della pop band inglese 1975.

"Regala dal suo ventre...": Belen Rodriguez, messaggio misterioso e tam-tam impazzito

Rientrando in Italia, Rota assicura anche che Alessandra Amoroso, a suo modo una Taylor Swift in salsa salentina assai amata non solo dal pubblico di Amici di Maria De Filippi, il reality che l'aveva rivelata alla musica di casa nostra, "ha trovato l’amore in Valerio, un tecnico del suono". "Vista spesso con lui a Olevano sul Tusciano - si legge su Dagospia -, in provincia di Salerno, paese dove abita il ragazzo che ha spesso lavorato con i Litfiba".

"Belen e la crema vaginale? Qualcuno...": Marco Borriello ora vuota il sacco

Chiusura d'obbligo con Stefano De Martino, che pure fa (di nuovo) coppia fissa con Belen Rodriguez. "Devo ammettere di essere molto meglio come ex che come partner - spiega il ballerino e conduttore al settimanale Oggi -. Perché starmi vicino non è sempre facile. Io sono un uomo molto volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliono bene perché sono felici di essersi liberate. Emma Marrone (sua prima fidanzata nota, ndr) col senno di poi credo che ci abbia guadagnato".