Cruciani ricopre di insulti Parenzo: "Malato di mente, ma che cazz*** dici?"

Il caso Bobbi-Valsecchi, i commentatori di Formula 1 sospesi da Sky per il Gp del Canada per una battuta giudicata "sessista" in diretta, durante un siparietto con Federica Masolin, fa infuriare Giuseppe Cruciani. La polemica, diventata virale (come il video) sui social finisce nella sempre piccante agenda della Zanzara, su Radio 24. E mentre David Parenzo inizia commentando con parole indignate ("Sì, pazzesco, sessisti... C'è da dispiacersi, non da vergognarsi") il sempre politicamente scorretto Cruciani travolge il collega e i benpensanti.

"Ma cosa sessisti, ma che caz***o dici? Ma questi qua sono gente normalissima, siete voi con i vostri titoli di mer***a che parlate di sessismo, di ragazza in imbarazzo... Ma quale in imbarazzo? Uno non può fare una battuta su un bel c***o che vede in televisione?". Parenzo va per la sua strada: "Semplicemente imbarazzante... In un programma sportivo, queste battute di maschietti...".

Di fronte alle accuse del collega, Cruciani perde il controllo: "Ma perché? Siete malati di mente, vanno protetti dalla ridicola e patetica onda femminista che si è alzata contro di loro. Ma va, ma vaffanc***o. Che Dio benedica il giornalista di Sky, uno deve essere libero di fare battute senza il Minculpop femminista. Queste battute si sono sempre fatte". "E adesso non si fanno più, si fanno a casa", prosegue Parenzo dal pulpito. "Siete una vergogna! - conclude Cruciani, fuori di sé per la rabbia - Bobbi e Valsecchi dovranno chiedere scusa a Nostra Signora del Femminismo. Finirà così". Profezia corretta.