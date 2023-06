Paolo Bonolis sbugiardato: "Lascio la tv"? Ecco cosa diceva nel 1998

08 giugno 2023 a

La notizia di un imminente ritiro dalla tv per Paolo Bonolis ha messo in allerta tutti i suoi fan. Il conduttore di programmi Mediaset di successo come Ciao Darwin o Avanti un altro ha rivelato, intervistato di recente al Festival Dogliani, che si sta "avviando" a lasciare il piccolo schermo: "È un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni: sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro. Starò in video ancora per poco".

Peccato, però, che abbia detto le stesse identiche parole anche nel 1998, cioè ben 25 anni fa, in un'intervista a Repubblica riportata a galla dal giornalista Antonello Piroso. Quest'ultimo, pubblicando l'articolo del '98 sul suo profilo Twitter, ha scritto: "Lascerà presto la tv. Però il primo annuncio del genere lo fece nel 1998 ('onoro quest’ultimo contratto e poi mi ritiro'). Certe volte basta avere un po’ di buona memoria, e andare in archivio a controllare". Nell'intervista ripescata da Piroso, Bonolis motivava la sua scelta così "Sono stato molto fortunato. Sono capitato in una serie di convergenze favorevoli. Ma ormai faccio questo lavoro da 17 anni. E bisogna invece avere sempre freschezza". Di certo dal 1998 a oggi un po' di cose sono cambiate e dunque è possibile che questa volta Bonolis intenda davvero lasciare la televisione dopo tanti anni di lavoro. Per sapere come andrà a finire non resta che attendere.

