Giorgia Soleri tradita da Damiano David? Dopo la smentita, l'indizio pesantissimo

08 giugno 2023 a

a

a

Damiano David e Giorgia Soleri si sono davvero lasciati in maniera “consensuale”? Se la versione del frontman dei Maneskin è corretta, allora la lettura è che l’influencer non ha affatto gradito il video in cui il suo ex bacia un’altra pochi giorni dopo la rottura. Nel momento in cui Damiano è uscito allo scoperto, Giorgia ha risposto con movimenti social che hanno fatto molto rumore.

Damiano dei Maneskin bacia un'altra in discoteca, è terremoto: "Non l'ho tradita". Ma... | Guarda

La Soleri ha infatti smesso di seguire su Instagram l’ex fidanzato, la sua nuova fiamma Martina Taglienti e Victoria De Angelis, bassista della rock band romana. Un gesto non casuale, dato che Giorgia conosce bene la ragazza che è stata ripresa mentre si baciava in discoteca con Damiano: è una delle migliori amiche di Victoria. Chissà se la modella è uno dei motivi per i quali il cantante ha rotto con la Soleri. “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore”, ha dichiarato Damiano.

Victoria dei Maneskin, baci infuocati in barca: ecco chi è la sua fidanzata | Guarda

“Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici l'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento". Il frontman dei Maneskin e l’influencer formavano una coppia molto apprezzata in pubblico, ma evidentemente qualcosa si è rotto tra i due negli ultimi tempi.