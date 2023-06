Fabio Fazio, l'ira furibonda di Claudio Lippi: "Perché è un farabutto"

09 giugno 2023 a

Claudio Lippi scatenato. Nel mirino finiscono Fabio Fazio e la Rai. A Dire, l'ex conduttore di Buona Domenica, si lascia andare a un commento piuttosto forte su Fazio e Littizzetto: "Fazio e Littizzetto? Se ne sono andati loro. Fazio ha raccontato bugie, dicendo che la pubblicità faceva incassare il triplo di quanto costava il programma. Ma se costava 450 mila euro a puntata, incassava 1 milione e 200 mila di pubblicità? Ma dai… E’ stato un farabutto Fazio: lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery. Ma sa che c’è? Basta pigiare il nove sul telecomando per vederli ancora, qual è il problema?".

Poi lo stesso Lippi spara su Stefano Coletta, ex direttore dell'intrattenimento prime time: "Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no? Vabbè, basta, dirà che sto delirando".

Infine parla di politica e di linguaggi dei media: "Serve un linguaggio popolare. Giorgia (Meloni, ndDM), non mi fraintenda, è una ‘popolana di Garbatella’. Ci ha vinto le elezioni parlando agli italiani e alle italiane. Serve quel linguaggio (…) Circa cinque anni fa sia Salvini che Giorgia mi chiesero una mano: volevano avere un parere, uno sguardo esterno sulla Rai, da chi la tv la conosce (…) La Rai deve entrare nelle case degli italiani dicendo ‘buonasera’. Con leggerezza e intelligenza, non con la propaganda ma nemmeno con le isole, i vip, Uomini e Donne".