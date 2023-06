Damiano, la ragazza del bacio? "Di chi è l'amante": bomba di Corona

09 giugno 2023 a

a

a

Dopo la soffiata sulla fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Fabrizio Corona dice la sua anche su Giorgia Soleri e Damiano David. Per il fu re dei paparazzi, quella tra il frontman dei Maneskin e l'attivista, sarebbe stata una relazione costruita a tavolino. "Come vi avevo detto più volte in passato – scrive sui social – la coppia Damiano e Giorgia Soleri è sempre stata una messa in scena. Abbiamo sempre contestato l’immagine di coppia non reale – fake – di Damiano dei Maneskin con Giorgia Soleri. Una coppia improponibile, sia dal punto di vista estetico che ideologico. La star del Rock n’Roll con la complessata, pelosa femminista, radical chic, tutto pane, parola e lezioncine ideologiche? Ipcocrisia".

"Proprio adesso lo devi fare?": Damiano dei Maneskin sbrocca con Giorgia Soleri

E ancora: "Io ed il mio staff siamo rimasti sgomenti alla foto di pochi giorni fa di lui che aprendo l’accappatoio, mostrava il ‘gamberetto’ a lei e, quando prima ancora, posava nudo con un copri ‘gamberetto’ più grande del dovuto. Alla fine, il suo istinto Rock n’Roll da maschio alpha ha prevalso". Il riferimento è alla foto che lo ritrae mentre bacia un'altra ragazza: "Ubriaco in un sobborgo di una discoteca, finalmente con una vera f**a. Ciò che però mi fa ancora più sgomento è il senso di colpa e il potere di questa donna su di lui che, dopo questo video rubato, lo costringe a mentire con un comunicato stampa nazionale, cercando inutilmente di mettere delle pezze su un’immagine ormai rovinata per sempre. Ma che, possiamo dirlo, ci ha reso estremamente felici".

Victoria dei Maneskin, baci infuocati in barca: ecco chi è la sua fidanzata | Guarda

Infine non manca il retroscena sulla nuova fiamma del cantante: "La protagonista del bacio con Damiano dei Maneskin si chiama Martina Taglienti ed è la migliore amica, non che ogni tanto amante, di Victoria De Angelis” scrive l’ex paparazzo.