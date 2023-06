Massimo Giletti, addio La7: dove è stato beccato, uno scoop clamoroso

09 giugno 2023 a

Novità in vista per Massimo Giletti? Il conduttore che ha dovuto dire addio a La7, dopo che Non è l'Arena è stato chiuso, potrebbe definitivamente passare in Rai. Di un suo ritorno a Viale Mazzini si era già parlato a lungo, ma oggi un retroscena sembra andare in questa direzione. "Che ci faceva stamattina Massimo Giletti in Rai?", si chiede il giornalista Davide Maggio.

La chiusura del suo programma è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ancora i motivi non sono noti, ma Urbano Cairo - editore di rete - si è giustificato così: "Prima di tutto ci tengo a precisare che Giletti ha fatto 6 anni e 197 puntate su La7, potendo lavorare in piena autonomia. Poi va detto che nell’ultimo biennio i costi della trasmissione erano diventati insostenibili. Lui si era impuntato di passare dalla domenica al mercoledì, un’operazione che gli ha fatto perdere quasi due punti di share mai recuperati nonostante poi sia tornato alla domenica".

Insomma, a suo dire sarebbe tutta colpa dei costi: "Ne avevo parlato del resto con lo stesso Giletti e Mazzi, il suo agente o amico non ho ben capito, già nel mese di gennaio". E così il giornalista potrebbe aver pensato di tornare in Rai.