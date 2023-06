Massimo Giletti: "Ipocriti e farisei", massacra Fabio Fazio?

03 giugno 2023 a

"Questo silenzio mi costa molto, ma è un silenzio dovuto a motivi molto più alti di me…": inizia così lo sfogo di Massimo Giletti in un post su Facebook. Il giornalista e conduttore di Non è l'Arena su La7 ha poi aggiunto: "Quando parlerò si capiranno tante cose, soprattutto degli ipocriti e dei farisei del nostro mondo del giornalismo, che hanno ancora il coraggio di attaccare gente come Michele Santoro, che è l’unico rimasto a dire la verità“.

Il riferimento è, molto probabilmente, alle dichiarazioni rilasciate da Santoro a DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7. Ospite del talk, Santoro ha rivelato di non sopportare Fabio Fazio e Lucia Annunziata, che di recente hanno detto addio alla Rai. Poche ore prima dello sfogo, ringraziando chi in questo periodo gli ha dimostrato vicinanza, il giornalista, sempre su Facebook, aveva osservato che “la solitudine, l’isolamento e tutto ciò che volutamente o non volutamente si crea intorno a noi in certi momenti, si evapora quando ricevi l‘affetto che tutti voi riuscite a trasmettermi“.

Intanto ieri al Festival della TV di Dogliani, intervistato da Francesca Fagnani, Urbano Cairo ha per la prima volta spiegato pubblicamente le ragioni della chiusura improvvisa di Non è l’Arena: “Giletti ha fatto sei anni e 194 puntate su La7, potendo lavorare in piena autonomia, ma nell’ultimo biennio i costi della trasmissione erano diventati insostenibili. Ne avevo parlato del resto con lo stesso Giletti e Mazzi, il suo agente o amico non ho ben capito, già nel mese di gennaio“.