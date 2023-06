Cristina D'Avena-choc: "Pedinata da un carabiniere". Nel cuore della notte...

19 giugno 2023 a

Oggi ha 58 anni, Cristina D'Avena, e continua a riscuotere un enorme successo di pubblico, amatissima dagli ex bambini degli anni Ottanta come dai loro figli (e nipoti, in qualche caso). Ma è stata una delle baby star più acclamate della tv italiana, adolescente volto di Canale 5 e dei canali Fininvest. E per questo la famiglia bolognese la marcava a uomo in quel di Milano.

"Cercavano una voce per la sigla di Pinocchio, era il 1981. E ai provini scelsero me - ricorda la cantante delle più famose sigle di cartoni animati di sempre al Corriere della Sera -. Mi spinsero i frati dell’Antoniano, già cantavo nel Piccolo coro. Firmai un contratto e per oltre venti anni abitai al Jolly residence di Milano 2, tuttora il mio posto del cuore. Ma all’inizio ero controllata a vista, pedinata da un amico di papà, che non voleva stare in pensiero".

Si trattava, rivela, di "un ex carabiniere a cavallo, Giuseppe. Riferiva tutto al mio babbo: incontri, uscite, umori. Uomo incorruttibile. Tra le poche concessioni, qualche cena a San Babila con colleghi e attori di teatro. Seguiva una passeggiata in via Monte Napoleone, poi a letto. Mamma, casalinga, era più morbida".

Oggi, oltre 40 anni dopo, la D'Avena è ancora un nome-cult in grado di risvegliare ricordi ma soprattutto collezionare sold-out ai concerti, che non sono solo roba da amarcord. Dal punto di vista personale, resta un rammarico per il figlio mai nato, proprio per colpa della carriera ("Fossi madre sarei più felice" ma "di certo non è un pensiero che mi assilla. Perché mi sento una donna realizzata, apprezzata") ma soprattutto c'è spazio ancora per la passione: "Sono innamorata e molto riservata. Non dirò con chi né lui cosa fa. Solo che viviamo fra Bologna e Milano".