Rai, "Amadeus ha già mandato tutto agli avvocati": la bomba al Tg1

Ha già "mandato tutto agli avvocati della Rai", Amadeus. Ma chi immagina una guerra legale con viale Mazzini, magari "per colpa" del governo di centrodestra, sbaglia di grosso. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è proiettato all'edizione 2024. Intervistato da Giorgia Cardinaletti al Tg1 nello spazio "Caffè con", l'uomo dei record dell'Ariston (di ascolti e titoli su giornali e siti) non ha svelato se, come pare, il prossimo Festival sarà il suo ultimo da direttore artistico, ma anticipa già dei cambi di format importanti, a partire dal regolamento della gara canora più famosa del mondo.

"Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all’approvazione degli avvocati della Rai", ha spiegato rivelando di aver fin dalla prima edizione un quadernone di appunti in cui ha annotato tutto. "Nome, idee, che poi possono andare in porto o no, mi serve per focalizzare quello che sto pensando". Un nome appuntato è sicuramente quello di Fiorello, che tornerà sul palco anche nel 2024: "Sicuramente me lo ha promesso. Poi, come dico sempre, con lui non c’è mai certezza sul nulla, ma il fatto che possa essere sul suolo ligure mi rende già felice, non può mancare. Lavorare con Fiorello è sempre un imprevisto piacevole, mi affido completamente a lui".

Amadeus, con approccio da talent scout, passerà l'estate ad ascoltare le canzoni candidate a finire a Sanremo. Valuterà brano per Brano anche grazie all'aiuto dei figli Alice e Josè, di 25 e 14 anni. "Per me era impensabile che le canzoni di Sanremo dopo una settimana non fossero tra i primi 10 in classifica, ritenevo necessario far sì che il Festival rispecchiasse i gusti musicali dei giovani. Sanremo è diventato così un programma per giovani: oltre l’80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il Festival. Ho sempre ascoltato musica giovane, sono abbastanza contemporaneo, raramente guardo le foto, non amo voltarmi indietro, mi piace scoprire il presente, anticipare i tempi e cerco di farlo anche nei programmi tv, nelle idee".