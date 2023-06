Luciana Littizzetto a Mediaset? "Il profumo dei soldi...": chi la demolisce

19 giugno 2023 a

Clamoroso, ma vero: l'affare sembra essere cosa fatta. Di cosa parliamo? Presto detto: Luciana Littizzetto lavorerà per Mediaset, pronto il contratto. Dopo l'addio alla Rai, insomma, non solo la profumatissima presenza su Discovery, nella nuova edizione su un nuovo canale di Che tempo che fa, al timone sempre Fabio Fazio. Già, per la comica torinese si spalancano anche le porte del Biscione.

Secondo quanto si apprende, infatti, Luciana Littizzetto entrerà a far parte del cast di Tu si que vales, in onda su Canale 5 dal prossimo autunno, prendendo il posto di Teo Mammucari, dato in uscita. A condurre, Maria De Filippi, da sempre molto legata alla Littizzetto.

E insomma, appare curioso come la comica, fervente antiberlusconiana, vada sulla rete del Cav poco dopo la sua scomparsa. E soprattutto appare curiosa la scelta alla luce del fatto che la Littizzetto, soltanto poche settimane fa, aveva attaccato in modo violento il governo Meloni, accusato de facto di aver cacciato lei e Fazio dalla Rai, quando in verità avevano già firmato un nuovo contratto. Già, perché Forza Italia fa parte di quello stesso governo che ha accusato. E Berlusconi era il leader, di quella Forza Italia.

Poi, per carità: nessuno scandalo, è il mercato. E Mediaset la ha cercata. Eppure, come detto, la vicenda scatena ironie e critiche sulla comica torinese. E agli sfottò partecipa anche Dagospia, che pubblica la lettera di una lettrice che commenta la vicenda: "Littizzetto a Mediaset, nella casa del nemico, ma si sa il profumo dei soldi, annulla qualsiasi inimicizia. Un caro saluto, Mary", recitano le poche righe rilanciate dal sito diretto da Roberto D'Agostino. Niente da aggiungere...