Marco Mazzoli, la bomba di Bisciglia: "Vince? Chi ha deciso tutto"

Roberto Tortora 20 giugno 2023 a

a

a

La vittoria di Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023 ha fatto felici tutti. Meno uno. Si tratta di Filippo Bisciglia, prossimo a condurre la nuova edizione di Temptation Island, ma, in questo caso, partner di Pamela Camassa, tra le concorrenti del reality adventure e papabile, prima della finale, come vincitrice. La sua eliminazione, a sorpresa, non è andata giù a Bisciglia, che ha seguito il programma con molta attenzione, anche sui social network. E non ha gradito alcuni video condivisi da Fabio Alisei sul profilo ufficiale de Lo Zoo di 105 per aiutare l’amico e collega Mazzoli ad arrivare alla vittoria finale. Del resto, Alisei è volato per lui in Honduras in occasione della semifinale per sostenerlo.

Il timoniere del viaggio nei sentimenti di Temptation Island non è riuscito a trattenere il fastidio per questi endorsement, a suo modo di vedere “irregolari”, e ha condiviso una stories pubblicata dal profilo ufficiale di Instagram de Lo Zoo di 105. C’è Fabio Alisei che invita a fare un televoto preciso sui protagonisti in competizione, nel caso la Camassa e Luca Vetrone: “Fuori Pamela, eliminare Pamela!”.

Ilary Blasi e i Rolex? Ride in faccia a Francesco Totti in diretta tv

Vetrone è stato a rischio tutta la sera, battendo gli altri naufraghi, persino Pamela e arrivando al duello finale. Così, dopo l’eliminazione della sua fidanzata, Bisciglia è esploso in uno sfogo. “Sta decidendo tutto lo Zoo, stanno facendo tutto loro. Bravi! Complimenti per quello che state facendo! E Pamela poi vorrebbe che vincesse Marco”. Anche nei duelli in cui Marco Mazzoli non era coinvolto, quindi, Alisei ha cercato di indirizzare il televoto, forse per scongiurare gli avversari più temibili per l’amico speaker. A quanto pare, tra Fabio Alisei e Filippo Bisciglia non corre buon sangue… servirà un falò di confronto?