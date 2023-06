Ilary Blasi umilia Helena: "Dipendesse da me", demolito l'autore di Mediaset

17 giugno 2023 a

Su Helena Prestes infierisce anche Ilary Blasi, nel modo più plateale e clamoroso possibile. La modella brasiliana è senza dubbio la protagonista più discussa (e, con le dovute proporzioni, "odiata") di questa edizione dell'Isola dei famosi. La conduttrice di Canale 5 lo sa, annusa l'aria sui social e non perde occasione per stuzzicarla, nemmeno nella serata più dolorosa e difficile. Helena, che in Honduras ha legato praticamente solo con Marco Mazzoli trovando l'ostracismo di tutto il gruppo (epocale la "provocazione" del mangiare la cioccolata davanti a lei, affamata e sconfitta), ha perso al televoto contro Gian Maria Sainato. Non è però andata a casa, o perlomeno non subito.

Approdata sull'Ultima spiaggia, ha avuto l'occasione di approdare alla finale sfidando nel secondo televoto di serata Nathalie Caldonazzo. Anche in questo caso, però, l'esito è stato infausto con un plebiscito bulgaro a favore dell'ex stella del Bagaglino. La Prestes tornerà così in Italia, dal fidanzato Carlo Motta per le perfide ironie dell'opinionista Vladimir Luxuria: "Dai che ti aspetta Carlo, se ti ricordi chi è!".

La settimana della Prestes è stata turbolenta, con l'accusa di Pamela Camassa di aver di fatto insultato Cristina Scuccia al grido "La suora è morta". "Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo. Non si possono offendere in questa maniera le persone". A riassumere il suo percorso, prima del televoto fatale, ci ha pensato la Blasi: "Helena, sei arrivata sull’Isola con gli occhi di un agnello e il cuore di un lupo. I tuoi compagni si sono subito accorti di questa doppia anima e hanno cercato di allontanarti in tutti i modi, ma tu sei sempre rimasta in equilibrio su te stessa con lo sguardo rivolto al tuo obiettivo: la vittoria". Parole non proprio gentilissime, ma Helena ha comunque ringraziato Ilary. Replica della conduttrice:"L’ha scritta un mio autore non è farina del mio sacco, dipendesse da me...". E tanti, gelidissimi saluti.