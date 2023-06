Ilary Blasi e i Rolex? Ride in faccia a Francesco Totti in diretta tv

17 giugno 2023 a

Sull'annosa vicenda dei Rolex che la vede guerreggiare con l'ex marito, Francesco Totti, ora ecco piovere l'ironia di Ilary Blasi. La conduttrice de L'Isola dei Famosi è stata infatti provocata dai protagonisti de Lo zoo di 105, tutti insieme appassionatamente per seguire l'arrivo in Honduras nel reality in onda su Canale 5 di Fabio Alisei, il quale è andato a fare una sorpresa a Marco Mazzoli.

E così, dall'Honduras, ecco andare in onda Radio Isola. Il tutto con la solita irriverenza. Infatti, tra le altre hanno detto: "Per sapere l'orario devi necessariamente aprire la cassaforte?", chiaro il riferimento alla vicenda dei Rolex. E la Blasi, da par suo, ha incassato la battuta spendendosi in una fragorsa risata.

Quindi dallo studio ecco intervenire Paolo Noise, sempre dello Zoo, il quale le fa chiudere gli occhi per poi mettersi in mano un orologio. "Puoi chiudere gli occhi? Porgimi il palmo della mano e dimmi l'anno e la quotazione". E la conduttrice: "Posso? È finto, vai a casa, è un fake", ha tagliato corto una spiritosa Ilary Blasi tra le risate di tutti.