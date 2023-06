Rita Dalla Chiesa denuncia la belva: "Lo ho segnalato, fatelo anche voi"

21 giugno 2023 a

Rita Dalla Chiesa su Twitter è sempre molto attiva, ma soprattutto è sempre molto attenta a quello che viene postato. E così questa volta, la parlamentare di Forza Italia ed ex conduttrice di Forum di fatto mette nel mirino un utente che avrebbe postato qualcosa di veramente vergognoso con immagini esplicite che mostravano il maltrattamento di un animale.

Ad aprire la discussione sul profilo twitter della Dalla Chiesa è un altro utente che dà un avvertimento chiaro: "La prego di cancellare questa schifezza caso contrario adirò domani stesso per vie legali per maltrattamento di animale. Si vergogni postare una roba del genere".

Immediata anche la reazione di Rita Dalla Chiesa: "Io lo segnalo immediatamente alla polizia postale. Fatelo anche voi". E così anche altri utenti si sono messi all'opera per segnalare il tweet che mostrava il maltrattamento di un animale. Il tweet è stato prontamente rimosso. Insomma tutto è bene ciò che finisce bene, ma la Dalla Chiesa ha una passione nota per gli animali e sul suo profilo è molto attiva per aiutare ad esempio i cani in difficoltà e spesso retwitta alcuni post in cui, in tutta Italia, vengono segnalate situazioni a rischio. E spesso grazie a questo occhio di riguardo della Dalla Chiesa per gli amici a quattro zampe, in tanti sono stati salvati da un destino infame.