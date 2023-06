Fedez-Luis Sal, la testimonianza ribalta il quadro: "Quel rifiuto dietro la lite"

21 giugno 2023 a

Amicizia finita tra Fedez e Luis Sal. Il duo del podcast Muschio Selvaggio ha litigato. Una notizia confermata prima dal rapper e poi dallo youtuber che non hanno evitato il botta e risposta. In ogni caso entrambi hanno preferito non scendere nei dettagli, ossia non spiegare da cosa sia nato tutto. Così, ci pensa l'account Instagram The Pipol Gossip a raccontare il presunto vero retroscena che si nasconderebbe dietro il litigio.

"Dopo la clamorosa rottura mediatica, noi abbiamo scoperto che i primi dissapori sono nati quando Luis si è rifiutato di accettare di entrare in Dom, la società di talenti di Fedez che gestisce nomi come Andrea Damante o Awed ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Il no di Sal è stato l’inizio della fine" si legge nel post. Tutta dunque colpa dell'agenzia fondata nel 2020 dal marito di Chiara Ferragni. La società, nata per curare l'immagine di vari vip, non avrebbe però visto la partecipazione di Luis Sal. Da lì la litigata.

Nello spiegare l'accaduto, Fedez aveva invece detto: "Gli ho spiegato che sentivo di essermi fatto carico di tutto senza alcun supporto da parte sua, ci siamo accordati per prenderci una pausa, ma dopo poche settimane mi ha scritto un messaggio in cui mi annunciava di non voler più fare parte del progetto, che sentiva più di Fedez che non di Luis… Ci sono rimasto malissimo".