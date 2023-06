Giovanni Floris, attacco alla Meloni dalla Gruber: "Non fa nulla", chi lo zittisce

22 giugno 2023 a

Giovanni Floris va all'attacco del governo di Giorgia Meloni. Ospite nel salotto di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, il conduttore di Di Martedì punta il mirino sull'esecutivo che in queste ore è impegnato nel dibattito sul Mes: "Secondo me questo governo fa tanto dal punto di vista interdentario ma fa poco o nulla sul piano delle cose concrete da fare". E qui arriva il veleno: "Meglio così, meno fa e meglio è". La riflessione di Floris è sottile, di fatto auspica un immobilismo del governo per "evtare di far danni".

In realtà il governo di cose ne ha fatte, una su tutte il taglio del cuneo fiscale e la progressiva detassazione della tredicesima che porterò soldi freschi nelle tasche di milioni di italiani. A rispondere a Floris c'ha pensato Franco Bernabè, presidente di Acciaierie Italia: "Io non sono così pessimista.

Secondo me i dissidi all'interno della maggioranza sono naturali e senza particolari esiti per la tenuta dell'esecutivo. Secondo me, ribadisco, questo governo sta operando bene e sta cercando di cambiare le cose anche sul piano del Fisco". Floris incassa il colpo e la Gruber tenta di smontare le parole di Bernabè con una battuta pesante: "Beh, lei mi sembra l'unico ottimista qui...". Insomma a trionfare è sempre lo scetticismo sulla Meloni e sul governo.