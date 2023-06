Mediaset, bomba-Ornella Muti: "Cose orribili come l'Isola dei Famosi"

23 giugno 2023 a

a

a

"Mi offrono cose orribili come L'isola dei famosi. E io mi interrogo: perché me lo chiedono? Perché se vai poi sull'isola alla fine vieni distrutto": Ornella Muti lo ha detto ai giornalisti prima di salire sul palco del Filiming Italy Sardegna Festival per ricevere il premio speciale alla carriera. "Si è vero ci sono soldi di mezzo, ma non amo fare scelte che non siano nella mia linea di pensiero e io non sono fatta per queste cose e preferisco così stare a casa", ha poi aggiunto l'attrice.

"Chi mi ha preso a schiaffi sul set fino a farmi piangere": Ornella Muti-choc

Sul rapporto tra aspetto esteriore e lavoro, invece, la Muti ha detto: "Quella ero e questa sono. È difficile dire quanto la bellezza mi abbia aiutato. Ho sempre solo cercato di fare le cose che mi piacevano di più e insieme alle persone che mi piacevano di più. Vai a capire che sarebbe successo se fossi nata diversa".

"Una ragazzina di 11 anni". Naike Rivelli, missile su Chiara Ferragni: che lite

Secondo l'attrice, inoltre, oggi c'è "molta confusione, almeno per me che vengo da un tipo di cinema con signori registi e signori produttori che venivano sul set e controllavano tutto, così, alla fine, preferisco fare teatro". Sui suoi progetti futuri, poi, ha spiegato: "Ho appena finito di fare una piccola parte nel film di Giorgio Amato, 'Lo sposo indeciso', in cui faccio la madre di Ilenia Pastorelli. Mi piace partecipare a dei piccoli film in cui c'è qualcuno che ancora ci crede e ci prova". Infine, parlando di politica, ha rivelato di essersene sempre tenuta fuori. Anche se poi ha aggiunto: "Ho conosciuto la Meloni prima che diventasse premier e l'ho trovata una persona molto gradevole, ma le idee sono le idee e ognuno ha le sue".