Vira Carbone, il dramma in diretta: "Rigonfiamenti sospetti"

Vira Carbone, conduttrice dell'ultima stagione di Buongiorno Benessere su Rai 1 e da oggi, sabato 24 giugno, di un altro programma, sempre sulla rete ammiraglia della Rai, alle 10,30 del mattino, La vita è meravigliosa, si è confessata in una intervista al settimanale DiPiùTV. La Carbone ha così rivelato di aver scoperto in diretta qualcosa sul suo stato di salute e ha quindi sottolineato quanto sia importante la prevenzione. "Una volta mi sono sottoposta a un test in diretta, e proprio quel test mi ha permesso di scoprire che avevo dei rigonfiamenti alle corde vocali".

"Mi è accaduto in televisione e dopo la diretta ho subito voluto approfondire la questione", ha proseguito Vira Carbone. Quindi ha spiegato che si trattava di edemi alle corde vocali e che grazie a quel test ha potuto curarsi subito, prima che quegli stessi edemi diventassero troppo grandi e pericolosi.

Per questo "nei miei programmi cerco sempre di far capire al pubblico che prevenire è importantissimo", ha sottolineato la conduttrice che ha anche annunciato che La vita è meravigliosa è una trasmissione che dà spazio innanzitutto ai progressi della medicina, in modo particolare nel campo della salute del cuore. Al suo fianco nel nuovo programma tv ci sono Agostino Penna e Samuel Peron.