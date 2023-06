Elisabetta Canalis, "a volte un pugno in faccia...": parole che commuovono tutti

25 giugno 2023 a

"A volte un gancio in faccia preso in allenamento ti riporta alla realtà e ti spinge a costruire la tua difesa, dentro fuori da un ring, tecnicamente ed emozionalmente": lo ha scritto in un post su Instagram Elisabetta Canalis, che ieri ha vinto sul ring della Night of Kick and Punch 14 "Black Tie Edition", l'evento di kickboxing più famoso in Italia a Reggia di Venaria. La showgirl ha battuto la sfidante Angelica Donati.

Le sue parole sulla vittoria hanno commosso i fan, che non hanno potuto fare a meno di notare la sua umiltà e il suo coraggio. "Grazie al mio maestro Angelo Valente ed a tutta la famiglia di @kickandpunch, questo sport mi ha aiutato ad attraversare momenti bui ed a credere in me stessa, ha fatto di me una donna più forte ed ancorata a terra nonostante appartenga ad un ambiente che ti fa credere che i privilegi che abbiamo siano scontati", ha scritto la Canalis.

Nel messaggio di ringraziamenti, poi, la conduttrice cita anche la sua avversaria: "È stata un’avversaria tosta, assolutamente non facile per me". Infine la commovente dedica alla figlia: "Porto questa coppa a Skyler che era sicura che mamma vincesse (non potevo deluderla)".