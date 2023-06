Belen Rodriguez, si scatena la furia della madre: "Ignorante"

Roberto Tortora 26 giugno 2023 a

L’imitazione è la più grande forma d’adulazione, così dicono. E dall’imitazione al plagio il passo è breve. Ma si può parlare di copia anche quando si scatta una semplice foto al mare con i figli? I fatti sono questi e riguardano due icone del mondo dello spettacolo e del fashion come Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. La prima è in vacanza a Palmarola, isole pontine, insieme a Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì.

Quest’ultima avuta, però, dall’unione con Antonino Spinalbese. Un weekend rigenerante in barca, ovviamente documentato adeguatamente sui social, tra tuffi, letture di libri e aperitivi vari. E lì casca l’asino, o meglio la foto, perch* Belen ha postato anche una foto mentre è seduta con in braccio la piccola Luna Marì, sullo sfondo il mare di Palmarola e la dedica “Te amo”. Ovviamente, subito centinaia di commenti entusiasti e addolciti dei fan, pieni di complimenti per Belen e la piccola. Tuttavia, c’è anche chi ha notato una certa somiglianza con un’altra foto… pubblicata dall’influencer italiana per eccellenza, cioè Chiara Ferragni.

La fashion blogger, al momento, è in Puglia insieme ai suoi due figli, Leone e Vittoria, al seguito del marito Fedez, impegnato sul palco del tour di Radio Norba, Battiti Live. Anche in questo caso, e non ci sarebbe nemmeno il bisogno di dirlo, il tutto è stato documentato dalla Ferragni adeguatamente sui social. E, in una delle foto, si mostra in braccio con la piccola Vittoria, in una posa molto simile a quella fatta poi da Belen. Chi l’ha fatto notare ha insinuato che l’argentina avesse copiato la milanese.

Ebbene, il commento non è piaciuto affatto e a intervenire in soccorso di Belen ci ha pensato una persona molto speciale per lei, ovvero sua madre Veronica Cozzani. La donna, molto attiva sui social, ha deciso di rispondere all’hater in questione, dandole dell’ignorante. Non è la prima volta che Veronica interviene in difesa dalla figlia, spesso e volentieri presa di mira sui social network. Stavolta spera di aver zittito l’hater per sempre.