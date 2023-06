Giulia Salemi fa a pezzi Beppe Sala: "Vergogna! Andiamo avanti così?"

26 giugno 2023 a

a

a

Si levano ancora voci assai critiche dal mondo dello spettacolo contro Beppe Sala. Un tempo fu Chiara Ferragni a chiamare in causa il sindaco di Milano per le precarie condizioni di sicurezza in cui de tempo versa la città. Ora, invece, a scendere in campo è Giulia Salemi. L'influencer punta il dito dopo quanto avvenuto lo scorso giovedì pomeriggio, con una persona aggredita e derubata in pieno giorno nel centro della città.

Insomma, la Salemi si espone per Michele, il ragazzo aggredito, spiegando di conoscere personalmente la vittima. L'affondo arriva nel corso di Morning Show, il programma condotto su Canale 5 al mattino da Simona Brancheti: Michele, dopo la brutale aggressione subita alle 5 del pomeriggio, porta ancora sul suo volto e sul suo corpo i segni di quanto subito. E ha raccontato in trasmissione la sua storia. "È allarme sicurezza nelle nostre città?", ha quindi chiesto la Branchetti.

Salemi e Pretelli, è finita? "Cosa sono costretta a fare": la crisi di nervi di mamma Fariba

E alla domanda della conduttrice sono arrivate diverse risposte sui social network, con i telespettatori indignati per come viene gestita la situazione. E tra chi ha risposto, appunto, ecco Giulia Salemi. Il suo messaggio è chiarissimo: "Molto dispiaciuta di vedere questo video perché conosco il ragazzo aggredito. Ma a prescindere, è una vergogna quello che continua a succedere a Milano, per di più in centro e alle 5 di pomeriggio. Qualcuno vuole fare qualcosa o andiamo avanti così?". Parole chiarissime e indirizzate a Beppe Sala, per quanto non venga neppure nominato. Arriverà una risposta del primo cittadino? Difficile, meglio tacere (e continuare ad ignorare l'emergenza).