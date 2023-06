Maria De Filippi, "le devo tutto": chi è il cantante che la ringrazia

26 giugno 2023 a

a

a

“Devo tutto a Maria che mi ha dato una grande possibilità": Antonino, reduce dal trionfo a Tale e Quale Show, mostra grande riconoscenza nei confronti della De Filippi. Intervistato dal settimanale Gente, il noto cantante ha ammesso: "I miei primi passi li ho mossi nella scuola più famosa d’Italia… Mi ha cambiato la vita. Se non avessi fatto Amici non avrei fatto il mestiere che ho sempre amato".

"Fuori da lì, guarda come sei!": il cameriere ridicolizza la star della De Filippi

Parlando della conduttrice Mediaset, Antonino ha detto: “È una donna eccezionale e intelligentissima, instancabile lavoratrice, mi ha aperto le porte del successo. Riesce a guardare oltre e capire se in una persona c’è qualcosa che può brillare”. Belle parole anche per la collega Emma, anche lei ex di Amici: “C’è una grande e lunga amicizia. Avevo lasciato Foggia per trasferirmi nella capitale e c’è stata subito intesa. Lei difende, da sempre, con me i diritti delle minoranze".

Lorella Cuccarini, "litigio per colpa sua": la bomba piccante dai corridoi di Mediaset

Il cantante, infine, ha rivelato che il suo sogno è quello di partecipare a Sanremo: “Ci provo da 18 anni. Il mio cedolino sanremese è maggiorenne, non so perché non riesca ad arrivare lì. Ho ricevuto il Premio Mia Martini nel 2022 come miglior interprete, ma non sono riuscito ad agguantare l’Ariston”, aggiungendo poi che dopo una gavetta lunga 18 anni forse è il momento che venga preso in considerazione.