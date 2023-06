Lucia Annunziata addio, rivoluzione-Maggioni: come "stravolge" Mezz'ora in più

27 giugno 2023 a

Settimane rivoluzionarie, per la Rai, tra addii e palinsesti trasformati. E molte novità riguardano Rai 3: Report di Sigfrido Ranucci si sposta alla domenica sera, al posto di Che tempo che fa, il programma che era condotto da Fabio Fazio prima del suo addio alla tv di Stato.

Ma non solo. Come è noto, anche Lucia Annunziata lascia Viale Mazzini: la sua ultima puntata di Mezz'ora in più è andata in onda sulla terza rete domenica scorsa. E Il Messaggero conferma un rumor che circola da tempo: al suo posto arriverà Monica Maggioni. Un ritorno al passato: il programma si chiamerà In mezz'ora, come quello della prima versione condotta dall'Annunziata, e prevede una singola intervista di 30 minuti. Sarà però seguito da In mezz'ora storie, che proporrà reportage e approfondimenti. Insomma, il format della dimissionaria Lucia Annunziata viene profondamente rimaneggiato.

Quindi le novità che riguardano Rai 1, nel dettaglio Serena Bortone: dopo aver lasciato Oggi è un altro giorno, il contenitore pomeridiano della rete ammiraglia di Viale Mazzini, si prende la prima serata del sabato su Rai 3, in sostituzione di Massimo Gramellini. Il programma resterà lo stesso, Le parole, e verrà proposto anche nell'access prime-time di domenica sera: una puntata di 50 minuti che farà da traino proprio a Report nella sua nuova collocazione domenicale.